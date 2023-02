Amazzonia: Lula chiederà a Biden fondi contro deforestazione

(ANSA) - BRASILIA, 07 FEB - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, chiederà al suo omologo americano, Joe Biden, un sostegno finanziario per la sua politica contro la deforestazione in Amazzonia e per diminuire l'impatto del cambiamento climatico: lo hanno detto a Cnn Brasil fonti diplomatiche brasiliane, secondo le quali la questione ambientale è considerata "centrale" nell'agenda bilaterale dei due Paesi.



Lula sarà a Washington venerdì con un nutrito entourage che comprenderà anche la ministro dell'Ambiente, Marina Silva.



Quest'ultima aveva già discusso con il rappresentante Usa per il Clima, John Kerry, di un possibile aiuto degli Stati Uniti alla lotta alla deforestazione.



Le fonti consultate da Cnn hanno indicato che, nel loro primo faccia a faccia, Lula e Biden dovrebbero parlare anche di investimenti e di lotta al razzismo. (ANSA).