Ue: Timmermans, gli occhi del mondo sono puntati sul Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 23 GEN - "Gli occhi del mondo sono puntati sul Brasile": lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea e commissario per il Clima, Frans Timmermans, in visita ufficiale di due giorni nel Paese sudamericano.



Al quotidiano Valor Económico, il rappresentante Ue ha affermato che è essenziale "contenere la deforestazione dell'Amazzonia" e ha commentato che "gli piace" la proposta della ministra dell'Ambiente brasiliana, Marina Silva, di lavorare per una "deforestazione zero".



Timmermans si è anche detto fiducioso che si possano compiere progressi nell'accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur, che ha subito ritardi a causa delle critiche europee alla politica ambientale del precedente governo di Jair Bolsonaro.



"Il 'Green Deal' europeo non è una strategia climatica, è una strategia di crescita", ha sottolineato il commissario. (ANSA).