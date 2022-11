Cop27: Lula propone realizzare summit del 2025 in Amazzonia

(ANSA) - BRASILIA, 16 NOV - Il presidente eletto del Brasile, Luiz inácio Lula da Silva, ha annunciato oggi alla Cop27 che il suo Paese è candidato a ospitare la Cop30 nel 2025 in Amazzonia.



"Siamo venuti alla Cop27 per parlare con il segretario generale delle Nazioni Unite e chiedergli che il summit del 2025 si svolga in Brasile e in particolare in Amazzonia, nello Stato di Amazonas o nello Stato di Parà", ha detto Lula.



"Mi sembra molto importante che sia fatto in Amazzonia, che le persone che difendono il clima conoscano l'Amazzonia", ha aggiunto nel suo primo discorso all'evento in Egitto, durante un evento con i governatori degli Stati amazzonici. (ANSA).