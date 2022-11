Cop27: media, Lula proporrà creazione Authority sul clima

(ANSA) - BRASILIA, 10 NOV - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha proposto la creazione di una Authority nazionale sul clima, che si ispirerebbe all'analogo organismo americano guidato dall'ex segretario di Stato John Kerry.



L'annuncio dovrebbe essere fatto alla Cop27, dove la prossima settimana è attesa la partecipazione del leader del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra).



Nell'occasione Lula dovrebbe proporre anche che il vertice ambientale attualmente in corso in Egitto, nel 2025 si svolga in Brasile, hanno riferito all'agenzia Reuters fonti a lui vicine.



(ANSA).