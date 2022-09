Clima: al via a NY la Youth4Climate, la Cop dei giovani

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Al via oggi a New York la Youth4Climate, la due giorni sul clima organizzata dal Ministero della Transizione ecologica con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), per raccogliere le idee e le proposte dei giovani sulla lotta alla crisi climatica. La conferenza dei giovani sul clima si terrà a margine dell'Assemblea generale dell'Onu e vedrà la partecipazione di giovani delegati da tutto il mondo.



All'evento saranno presenti il premier Mario Draghi con un saluto in apertura ed il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che dopo il successo della prima edizione dello scorso anno a Milano, ha fortemente voluto rendere questo evento un appuntamento fisso. La Youth4Climate dell'anno scorso a Milano in occasione della PreCop26 aveva raccolto 400 giovani da tutto il mondo ed aveva prodotto un documento finale, il Manifesto Youth4Climate, presentato poi alla Cop26 di Glasgow.



I giovani presenti quest'anno avranno l'opportunità di avanzare e discutere soluzioni sui quattro temi centrali del Manifesto (Ambizione guida dei giovani, Ripresa sostenibile, Coinvolgimento di attori non statali, Società consapevole del clima) e di confrontarsi con rappresentanti di alto livello, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu. Le loro proposte saranno presentate alla conferenza annuale delle Nazioni Unite, la Cop27 che quest'anno sarà a Sharm el-Sheikh in Egitto dal 6 al 18 novembre. (ANSA).