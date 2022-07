Caldo: Greta Thunberg, non è la nuova normalità, peggiorerà

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Questa non è 'la nuova normalità'.



La crisi climatica continuerà a intensificarsi e a peggiorare finché mettiamo la testa sotto la sabbia e diamo la priorità al profitto e all'avidità rispetto alle persone e al pianeta.



Stiamo ancora camminando come sonnambuli verso il bordo del precipizio". Lo scrive su Twitter l'attivista climatica Greta Thunberg commentando un post del meteorologo Scott Duncan sulle temperature "roventi" registrate in Europa occidentale. (ANSA).