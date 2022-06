Giornata lotta desertificazione,metà Terra a rischio al 2050

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il 17 giugno si celebra, in tutto il mondo, la "Giornata mondiale delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione e alla siccità". La Giornata viene celebrata, ogni anno, da tutti i Paesi aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD - United Nations Convention to Combat Desertification), nel giorno in cui è stata firmata la Convenzione. Il tema di quest'anno è "Rising up from drought together" ("Resistere insieme alla siccità").



L'ultimo rapporto "Drought in Number"s dell'UNCCD, pubblicato l'11 maggio scorso, in occasione della 15° sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD COP15), invita a un impegno globale pieno, che abbia una priorità assoluta per la preparazione di azioni per contrastare la siccità in tutte le regioni del mondo.



Secondo il rapporto, la siccità sta aumentando, a livello globale, dal 2000, e colpisce circa 55 milioni di persone ogni anno. Entro il 2050, le zone aride potrebbero coprire tra il 50 e il 60% di tutta la terra, con circa tre quarti della popolazione mondiale che vive in queste aree in condizioni di grave scarsità d'acqua. Anche l'Italia è colpita da questo fenomeno.



In vista della Giornata della desertificazione e della siccità del 2022, l'UNCCD ha lanciato "Droughtland", una campagna di sensibilizzazione pubblica con una nazione immaginaria colpita dalla siccità, per mostrare soluzioni e mobilitare un'azione globale per aumentare la resilienza alla siccità. Il sito è https://droughtland.com/ . (ANSA).