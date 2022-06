Tassonomia: Legambiente, oggi un primo risultato importante

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il rigetto della proposta della Commissione Ue sulla Tassonomia Verde da parte delle Commissioni Ambiente ed Affari Economici dell'Europarlamento è "un primo importante risultato che apre la strada alla bocciatura della proposta di considerare gas fossile e nucleare come fonti energetiche sostenibili, in base al regolamento sulla tassonomia che classifica gli investimenti verdi", secondo il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.



"Una decisione importante che può scongiurare, rigettando la proposta della Commissione, un duro colpo al Green Deal Europeo e a un'ambiziosa politica climatica in grado di fronteggiare l'emergenza climatica", continua Ciafani che ricorda come sia una proposta senza alcuna base scientifica, come invece richiede il regolamento. Aveva espresso infatti parere "fortemente contrario" la Piattaforma sulla Finanza Sostenibile (PFS), gruppo di esperti indipendenti nominati dalla stessa Commissione per il supporto scientifico. "Anche l'Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), oltre 370 tra i maggiori investitori internazionali con un portafoglio di 50 mila miliardi di euro, ha chiesto di escludere il gas fossile dal regolamento sulla tassonomia", ricorda Legambiente. (ANSA).