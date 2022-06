Tassonomia: Greenpeace, sconfitti Putin e gli inquinatori

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Putin e gli inquinatori perdono un voto chiave al Parlamento Ue", commenta così Greenpeace il voto delle commissioni Affari economici e Ambiente contro il piano della Commissione europea di dare al gas fossile e all'energia nucleare l'etichetta di sostenibilità, nell'ambito delle linee guida dell'UE sugli investimenti verdi, note come tassonomia.



Prima della votazione, volontarie e volontari di Greenpeace UE hanno manifestato a Bruxelles, mostrando matrioske con le sembianze del presidente russo Vladimir Putin, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dei capi di Gazprom e Rosatom e dei lobbisti delle industrie del gas e del nucleare.



"Gli eurodeputati si sono schierati oggi al fianco dell'Ucraina, votando per non alimentare più con altri soldi la macchina da guerra di Putin e per non peggiorare la crisi climatica", dichiara Ariadna Rodrigo della campagna finanza sostenibile di Greenpeace EU. La mozione delle commissioni congiunte per respingere il piano della Commissione europea su gas fossile e nucleare sarà ora votata dal Parlamento europeo in sessione plenaria tra il 4 e il 7 luglio. Greenpeace tornerà in piazza a Strasburgo durante il voto della plenaria di luglio, unendosi a una vasta mobilitazione contro il greenwashing del gas fossile e dell'energia nucleare. (ANSA).