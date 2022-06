C02: Ravenna primo hub italiano, il piano di 6 aziende

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Cabot, Herambiente, Marcegaglia, Polynt, Versalis e Yara "stanno lavorando a un progetto di cattura, trasporto, uso e stoccaggio di CO2: si tratta della prima esperienza italiana applicata a un distretto produttivo di rilievo internazionale". Lo studio verrà svelato a Ravenna, il 16 giugno, nel primo evento della roadmap verso l'OMC 2023 Med Energy Conference & Exhibition: riguarda, viene anticipato, interventi di abbattimento della CO2 per il Polo Industriale di Ravenna e Ferrara. "Le tecnologie di decarbonizzazione esistenti fanno di Ravenna - sottolinea una nota - un candidato perfetto come primo hub italiano per il Carbon Capture and Storage".



(ANSA).