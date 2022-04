Clima: Noaa, aumento record per metano in atmosfera nel 2021

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Aumento annuale record, per il secondo anno consecutivo, dei livelli atmosferici di metano, un potente gas serra che intrappola il calore e che è il secondo maggior responsabile del riscaldamento globale causato dall'uomo dopo l'anidride carbonica. Lo hanno rilevato gli scienziati della Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), l'agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meteorologia e climatologia. L'analisi preliminare ha mostrato che l'aumento del metano atmosferico durante il 2021 è stato di 17 parti per miliardo (ppb), il più grande aumento annuale registrato dall'inizio delle misurazioni sistematiche nel 1983. (ANSA).