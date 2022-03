Banco Santander:nel 2021 raddoppiate risorse a finanza verde

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Banco Santander ha raddoppiato le risorse destinate alla finanza verde, con più di 32 miliardi di euro mobilitati solo nel 2021, il che mette la banca, in soli tre anni, più che a metà strada per raggiungere i 120.000 milioni nel 2025 che ha fissato come obiettivo. Lo rende noto la banca.



Finanza verde che include project finance, prestiti sindacati, obbligazioni verdi, finanziamento azionario, consulenza, strutturazione e altri prodotti per aiutare i clienti a passare a un'economia a basse emissioni.



Nel 2021 la banca spagnola ha contribuito a finanziare o consigliare progetti di energia rinnovabile greenfield con una capacità totale installata di 13.604 Mw, evitando l'emissione di 251 milioni di tonnellate di Co2 e ha contribuito all'espansione, al miglioramento e alla manutenzione di progetti di infrastrutture di energia rinnovabile esistenti (brownfield), con una capacità totale installata di 1.776 Mw.



I progetti rinnovabili finanziati hanno una capacità di generazione di energia equivalente al consumo annuale di 9,2 milioni di famiglie. Banco Santander nel 2021, ha anche lanciato la sua terza obbligazione verde, che ha raccolto 1 miliardo di euro che finanzierà progetti di energia eolica e solare. (ANSA).