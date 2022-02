Clima: Onu, solo in metà dei paesi sistemi di allerta meteo

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Uno dei più potenti modi per adattarsi al cambiamento climatico è investire in sistemi di allerta precoce. Ma le semplici reti di osservazione sul meteo e sul clima hanno gravi lacune in Africa e negli stati insulari.



Solo metà dei 193 membri dell''organizzazione meteorologica mondiale ha servizi adeguati metereologici, climatici e idrologici"". Lo afferma il segretario generale dell'Omm (in inglese World Meteorological Organization, Wmo), Petteri Taalas, in merito alla presentazione della seconda parte del rapporto Ipcc sul riscaldamento climatico.



"La nostra atmosfera - dichiara Taalas - oggi è sotto steroidi, drogata con combustibili fossili. Questo sta già portando a eventi meteorologici estremi più forti, più lunghi e più frequenti. I disastri causati dai cambiamenti climatici hanno un elevato impatto umano ed economico". (ANSA).