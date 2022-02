Clima: climatologa Frieler, lasciamo il mondo conosciuto

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Stiamo già lasciando il mondo come lo conosciamo. Gli impatti climatici osservati sono sempre più trasversali ai settori. Superare 1,1 gradi di riscaldamento globale oggi non sembra molto, eppure gli impatti del cambiamento climatico creato dall'uomo sulle persone e la natura diventa sempre più visibile". Lo afferma in una nota la scienziata dell'Ipcc Katja Frieler del Potsdam Institute for Climate Impact Research, tra gli autori del rapporto.



"Rispetto alle valutazioni precedenti, abbiamo una comprensione scientifica molto migliore della sensibilità delle società alle condizioni meteorologiche. In particolare su come eventi estremi colpiscano infrastrutture, economia e salute. I numeri sono chiari", afferma Frieler. "Più persone muoiono per problemi di salute legati al caldo dovuti al riscaldamento climatico. L'aumento del livello dei mari indotto dall'uomo e l'aumento delle precipitazioni collegate ai cicloni tropicali hanno ampliato i danni che producono. Una serie di siccità con gravi impatti negativi sulla sicurezza alimentare è stata in parte attribuita alla forzatura climatica antropogenica . E tutto questo - conclude - sta già accadendo ora con un riscaldamento di 1,1 gradi, ciò mostra chiaramente che dobbiamo fermare urgentemente ulteriori aumenti di temperatura. Non è solo un tema ambientale, riguarda la nostra stessa sicurezza".



(ANSA).