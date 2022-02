Clima: Brasile,località balneare è quasi inghiottita da mare

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 15 FEB - In Brasile, la località balneare di Atafona, a Sao Joao da Barra, nello Stato di Rio de Janeiro, rischia di sparire a causa di una combinazione di fattori naturali e umani. Il mare infatti avanza fino a 6 metri all'anno e ha già sommerso più di 500 case in una striscia di 2 km, rendono noto i media locali, sottolineando che nella zona restano in piedi solo 108 dimore con 302 abitanti.



L'erosione estrema si è ora intensificata con il cambiamento climatico, ha spiegato il geologo Eduardo Bulhoes, dell'Università federale fluminense.



Atafona ha poi dovuto fare i conti con la costruzione di case sulla costa, eliminando la prima linea di difesa naturale: le dune di sabbia e la vegetazione. Senza questa protezione, il mare ha eroso la superficie, lasciando un cimitero sommerso di detriti e strutture che ha reso pericolose le immersioni spaventando i turisti.



Al Comune locale sono state presentate almeno tre proposte per il contenimento dell'erosione, tra cui la realizzazione di frangiflutti per ridurre la forza del mare e il recupero artificiale della spiaggia. (ANSA).