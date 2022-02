Anticiclone anomalo porta anticipo primavera in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - E' quiete dopo la tempesta, almeno a livello meteorologico. L'anticiclone che si è 'impadronito' della nostra penisola dopo gli intensi venti di ieri (fino a 100 km/h a Milano) ha portato un clima da primavera anticipata, senza dubbio anomalo per il mese di febbraio, che durerà almeno fino a venerdì quando si potrebbe avvicinare un'irruzione fredda. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', lo zero termico salirà in questi giorni a 3.700 metri. "Fossimo stati a luglio, e con questo contesto - rileva l'esperto - avremmo avuto 40-45 gradi all'ombra!". La stabilità atmosferica, aggiunge Tedici, "garantirà giornate terse ovunque da nord a sud: nelle prossime ore avremo ancora vento forte solo sulle regioni meridionali. Le nebbie e le nubi basse nei fondivalle, caratteristiche dell'alta pressione invernale - rileva - torneranno solo da giovedì in Pianura Padana, qualche addensamento marittimo interesserà la Liguria, ma per il resto sarà difficile trovare qualcosa oltre la quiete assoluta. Cieli sereni, un tiepido sole e le giornate più lunghe faranno pregustare questo anticipo di primavera". Tedici osserva che l'aria gelida è ancora presente oltralpe, dove sono arrivati altri 50-70 cm di neve fresca, e nel weekend dalla Scozia potrebbe scendere una massa di aria polare marittima. Una previsione in bilico tra un nuovo ribaltone e la conferma di una fase anticiclonica senza tregua.



Nel dettaglio Martedì 8. Al nord: sole. Al centro: sole. Al sud: bel tempo, venti ancora forti settentrionali in graduale attenuazione Mercoledì 9. Al nord: sole prevalente salvo locali nubi in Liguria. Al centro: tutto sole. Al sud: condizioni di tempo stabile e soleggiato Giovedì 10. Al nord: nubi marittime in Liguria, sole altrove salvo nebbie o nubi basse in val padana. Al centro: bel tempo.



Al sud: sole e temperature miti di giorno Da venerdì si avvicina un'irruzione fredda. (ANSA).