Moncler:nuova collezione rispetta ambiente e addio pellicce

MILANO, 25 GEN - Moncler presenta la sua seconda collezione Moncler Born To Protect che testimonia l'attenzione e l'impegno del brand a proteggere il futuro dell'ambiente e di tutti.



La collezione, realizzata interamente con materiali a più basso impatto, quest'anno è stata ampliata e oltre alle giacche include diverse tipologie di capi e accessori uomo, donna e bambino.



I materiali utilizzati per i tessuti e per gli altri componenti includono nylon e poliestere riciclati, cotone biologico e altre materie prime come la lana e la piuma1 certificate secondo specifici standard di sostenibilità. Anche il packaging, così come quello di tutte le linee Moncler, è realizzato con materiali sostenibili: le shopping bag e le gift box sono in carta riciclata e carta proveniente da foreste gestite responsabilmente, i manici sono in cotone biologico. I porta abiti sono realizzati con bottiglie di plastica riciclate.



Moncler annuncia inoltre che eliminerà la pelliccia da tutte le sue collezioni. L'azienda interromperà l'acquisto di pelliccia quest'anno e l'ultima collezione con capi con pelliccia sarà l'Autunno-Inverno 2023. Questa decisione riflette il continuo "impegno di Moncler ad adottare pratiche di business sempre più responsabili ed è coerente con il costruttivo dialogo avviato da tempo con l'associazione animalista italiana Lav come rappresentante della Fur Free Alliance", spiega una nota.



