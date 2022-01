Clima: per italiani priorità nel 2021, più dell'occupazione

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Dal 2007 il clima torna a essere per gli italiani, e ancor più per i giovani, una priorità piu dell'occupazione. E' uno degli elementi che emergono dalla seconda edizione dell'indagine Swg "Gli italiani e il clima" per conto dell'Ambasciata britannica in Italia.



L'indagine, analoga a quella dell'anno scorso, misura l'evoluzione della sensibilità anche dopo gli eventi nazionali e internazionali sui cambiamenti climatici. Che è un tema molto grave per più della metà degli intervistati (mille persone maggiorenni) soprattutto per i giovani: tra i 18 e i 24 anni risultano i più disposti a cambiare stili di vita per la tutela dell'ambiente. (ANSA).