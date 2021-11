Cop26: Cingolani,Italia in fondo pubblico-privato da 10 mld (2)

(ANSA) - GLASGOW, 02 NOV - "Una decina di Stati stanno entrando nella Global Alliance", ha spiegato Cingolani.



L'impegno dello Stato italiano nel fondo è di 10 milioni di dollari: "Serve a dare garanzia dello scopo filantropico e della trasparenza delle iniziative", ha spiegato il ministro.



La Global Energy Alliance secondo Cingolani ha l'obiettivo di arrivare a 100 miliardi di dollari di fondi, soprattutto privati, per rifornire 1 miliardo di persone con energia da fonti rinnovabili, ridurre di 4 miliardi di tonnellate le emissioni di CO2 e creare 150 milioni di posti di lavoro verdi.



"Non c'è cura al cambiamento climatico se non curiamo le disuguaglianze sociali", ha concluso Cingolani. (ANSA).