Cop26: Cingolani, fondi per rendere fissa la Cop dei giovani (2)

(ANSA) - GLASGOW, 02 NOV - Per Cingolani "l'esperienza della Youth4Climate di Milano è stata eccezionale. Abbiamo raccolto 400 giovani da 186 nazioni. L'idea era di dare loro un tavolo dove potessero avanzare proposte. Alla fine ne è uscito un documento, che abbiamo portato qui alla Cop26".



"Ma dopo siamo rimasti in contatto - ha proseguito il ministro, abbiamo aperto una piattaforma digitale dove i ragazzi hanno continuato a discutere fra di loro e con noi. Alcuni hanno sviluppato startup in Africa da idee nate alla Y4C. Ci siamo appassionati al format, e abbiamo deciso di renderlo stabile.



Per questo il Mite ha deciso di finanziare l'evento ogni anno con 3 o 4 milioni di euro, che è quello che costano questi eventi. Questa settimana porteremo l'idea all'Onu, proporremo di stabilizzare la conferenza dei giovani".



"Cerchiamo di creare una macchina che catalizzi la protesta in proposta - ha concluso Cingolani. Non vogliamo annullare la protesta dei giovani, ma vogliamo aiutarla a formulare proposte". (ANSA).