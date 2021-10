Cop26: Talaas (Wmo), eventi estremi sono la nuova normalità (2)

(ANSA) - GLASGOW, 31 OTT - "Per la prima volta da quando ci sono rilevazioni è piovuto invece di nevicare al vertice della calotta glaciale della Groenlandia - ha spiegato Talaas -. I ghiacciai del Canada soffrono di un rapido scioglimento. Una ondata di calore in Canada e nelle parti vicine degli Stati Uniti ha spinto le temperatire a quasi 50 gradi. La Valle della Morte in California ha raggiunto i 54,4 gradi durante o delle numerose ondate di calore nel sudovest degli Stati Uniti, mentre molte parti del mediterraneo hanno sperimentato temperature da record. Questo caldo eccezionale è stato spesso accompagnato da incendi devastanti".



"La quantità di pioggia che di solito cade durante diversi mesi è caduta in poche ore in zone della Cina - ha proseguito Talaas - e parti dell'Europa hanno subito gravi alluvioni, che hanno portato a decine di vittime e miliardi di danni. Il secondo anno di seguito di siccità nell'America Latina subtropicale ha ridotto il flusso dei grandi bacini fluviali e ha colpito l'agricoltura, i trasporti e la produzione di energia".



"Al tasso corrente di aumento delle concentrazioni di gas serra - ha conculso Talaas -, noi vedremo un aumento delle temperature alla fine di questo secolo ben al di sopra degli obiettivi dell'Accordo di parigi di 1,5 o 2 gradi sotto i livelli pre-industriali. La Cop26 è una opportunità 'o la va o la spacca' per rimetterci in carreggiata" (ANSA).