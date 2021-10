(ANSA) - WASHINGTON, 21 OTT - Il presidente americano Joe Biden, nel corso di un town hall trasmesso sulla Cnn, ha affermato che presenterà alla conferenza sul clima Cop26 di Glasgow la promessa di emissioni zero negli Usa sul fronte della produzione di energia elettrica entro il 2035 ed emissioni zero in tutti i settori entro il 2050 o prima. (ANSA).