Intesa: impegno per zero emissioni nette entro il 2050

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Intesa Sanpaolo ha deliberato l'impegno a un obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, sia per le proprie emissioni sia per quelle create dai portafogli prestiti e dagli investimenti. Contestualmente, è stata presa la decisione di aderire alla Net-Zero Banking Alliance , un'alleanza di banche a livello globale sotto l'egida delle Nazioni Unite, impegnate al raggiungimento dell'obiettivo Net Zero entro il 2050 e a rafforzare così gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi sul clima.



La banca ha pubblicato il suo primo Tcfd Report a livello di Gruppo per il 2020-2021, redatto secondo le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd). L'adesione all'alleanza rappresenta per la Banca un ulteriore importante passo nel contrasto al cambiamento climatico, nell'ambito di una pluriennale e articolata strategia di sostenibilità che, oltre alla riduzione delle proprie emissioni, si fonda sul sostegno alle imprese, con circa 80 miliardi di euro messi a disposizione nell'arco del Pnrr per finanziamenti alla Green e Circular Economy e per la transizione ecologica. Intesa Sanpaolo ha inoltre stanziato un plafond da 6 miliardi di euro per progetti di economia circolare e uno da 2 miliardi di euro per gli S-Loan, finanziamenti che premiano il raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità da parte delle imprese.



"La nostra Banca gode di un ottimo posizionamento nei principali indici internazionali, a conferma del nostro impegno a favore della sostenibilità. L'adesione alla Banking Alliance delle Nazioni Unite per la riduzione a zero emissioni nette entro il 2050 più che rappresentare un punto di arrivo è un passaggio significativo del percorso che impegna tutta la Banca verso il contrasto al cambiamento climatico", afferma il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.



