Cop26: von der Leyen, a Glasgow Ue porta grandi ambizioni

"La prossima Cop26 a Glasgow sarà il momento per il mondo di accelerare il passo, perché ancora non siamo nei tempi relativi al rispetto degli accordi di Parigi. serve fare di più per prevenire l'aumento delle temperature e riportarlo a livelli pre industriali". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo discorso all'assemblea plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo al dibattito sulla preparazione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.



"L'Unione europea porterà a Glasgow un livello elevato di ambizioni e lo faremo per le future generazioni, per il nostro pianeta e per l'Europa", ha concluso von der Leyen.