Clima: Kerry, è corsa contro tempo, Green Deal Ue road map

BRUXELLES, 08 OTT - "E' una corsa contro il tempo.



Sono convinto che il mondo arriverà ad un'economia a zero o basso carbone ma la sfida è quando. Abbiamo bisogno che un numero ancora critico di Paesi acceleri di più per raggiungere questo obiettivo." Lo ha detto l'inviato Usa per la lotta al cambiamento climatico, John Kerry, concludendo il summit Ue sugli investimenti sostenibili.



"Il Green Deal europeo è una road map per la transizione ecologica", ha sottolineato Kerry elogiando "l'ambizione" dell'Unione. Quindi, soffermandosi sula posizione della Cina in vista del Cop26 di Glasgow, Kerry ha ribadito l'auspicio che Pechino "si unisca a noi" nella lotta al cambiamento climatico.



