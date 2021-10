Clima: Kerry, manterremo impegno 100 miliardi a Paesi poveri

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - "Abbiamo promesso 100 miliardi di aiuti ai Paesi poveri e sono fiducioso che manterremo l'impegno, ma serve l'intervento dei privati". Lo ha detto l'inviato degli Usa per il clima John Kerry nel corso di PreCop 26 a Milano.



"Dobbiamo mettere a punto una agenda finanziaria per il dopo 2025 - ha aggiunto Kerry - con un impegno non di miliardi ma di trilioni di dollari, da 2,6 ai 4 trilioni l'anno, e il sistema privato deve essere coinvolto in questo sforzo, centinaia di società nel mondo". "A questo scopo - ha concluso - annunceremo una proposta in collaborazione con il World Economic Forum".



