Clima:BlackRock Foundation,100 mln dollari per energia green

(ANSA) - MILANO, 20 SET - BlackRock Foundation stanzia 100 milioni di dollari usa a favore del Programma Catalyst di Breakthrough Energy, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di soluzioni climatiche necessarie a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. L'iniziativa riflette l'impegno di BlackRock nel promuovere la disponibilità e l'accessibilità di soluzioni basate su energia pulita per contribuire alla transizione globale verso un'economia Net zero.



"La transizione verso un mondo a zero emissioni nette e l'impegno per un futuro più sostenibile sono responsabilità comuni che toccano da vicino ogni cittadino, azienda e governo.



Per mobilitare i 50.000 miliardi di dollari necessari a finanziare la transizione energetica globale serviranno nuove partnership pionieristiche tra pubblico, privato e no profit", sottolinea Larry Fink, chairman e ceo di BlackRock.



"La nostra partnership con il Programma Catalyst, che consiste in un impegno filantropico quinquennale a investire in settori scientifici all'avanguardia, contribuirà - aggiunge Fink - a sviluppare, su larga scala, soluzioni energetiche pulite, fondamentali per raggiungere gli obiettivi globali di decarbonizzazione ed attenuare il cambiamento climatico e il suo impatto iniquo sulle comunità". (ANSA).