Von der Leyen, 4 miliardi in più di finanziamento sul clima

Sui cambiamenti climatici "l'Europa è pronta a fare di più. Proporremo adesso un finanziamento supplementare di quattro miliardi di euro fino al 2027 per il clima, ma ci aspettiamo che anche gli Stati Uniti e i nostri partner intensifichino i loro sforzi". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Se ogni Paese ha le proprie responsabilità, le principali potenze economiche hanno doveri particolari nei confronti dei Paesi meno sviluppati e più vulnerabili - ha detto von der Leyen -. I finanziamenti per il clima sono fondamentali per questi Paesi, sia per la mitigazione che per l'adattamento ai cambiamenti climatici. In Messico e a Parigi il mondo si è impegnato a fornire 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2025. Noi terremo fede al nostro impegno. Team Europa contribuisce con 25 miliardi di dollari all'anno. Ma vi sono altri che sono ancora lontani dal raggiungimento dell'obiettivo globale. Colmare questa lacuna aumenterà le possibilità di successo a Glasgow. Il mio messaggio di oggi è che l'Europa è pronta a fare di più".