A Milano 100 globi d'artista per sensibilizzare sul clima

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Le piazze e le vie di Milano saranno invase da 100 globi che raffigurano il pianeta terra, realizzati da altrettanti artisti, per sensibilizzare i cittadini e raccogliere fondi a favore dell'ambiente e contro il cambiamento climatico. Prende il via domani in città 'WePlanet.100 Globi per un futuro sostenibile' la mostra open air organizzata dall'omonima associazione e patrocinata da Comune di Milano, Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente.



Per la prima volta tutte le sfere terrestri, simbolo della difesa del pianeta, saranno esposte nelle principali vie e piazze del capoluogo lombardo, dove rimarranno visibili fino al 7 novembre 2021. Le opere, in plastica riciclata, sono elaborate artisticamente secondo diversi temi da giovani artisti dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, e da artisti e designer famosi che hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande supporto sferico.



Fra questi, per citarne solo alcuni, ci sono il designer Giulio Cappellini e Antonio Facco che firmano l'installazione "Milano è bella" dedicata alla città, Michele De Lucchi, coautore di "Pangea Mondo Cucito", globo ispirato alla teoria della tettonica a placche realizzato in collaborazione con i ragazzi della onlus Semprevivi, l'Omaggio a Michelangelo Pistoletto con il Globo "Il Terzo Paradiso" realizzato dalla Fondazione Progetto Arca Onlus.



Il 23 novembre i globi saranno battuti all'asta benefica organizzata da Sotheby's e ospitata al MiCo - Milano Convention Centre, grazie al supporto di Fondazione Fiera Milano. Il ricavato sarà devoluto a ForestaMi, in particolare all'associazione Parco Segantini Onlus, all'ospedale Niguarda e alla Fondazione Umberto Veronesi e alla Fondazione Progetto Arca Onlus. (ANSA).