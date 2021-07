Officine Italia, Vodafone e Polimi lottano per clima

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Dieci domande per la COP26, la 26esima Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Officine Italia, Vodafone Italia e Politecnico di Milano, con la collaborazione di AsviS e Anci e il supporto tecnico e mediatico di Inrete Digital e Les Ramè, lanciano Italy Goes Green.



E' un sito che raccoglie le domande sulla sostenibilità ambientale, gli spunti saranno al centro dell'evento in programma il primo ottobre presso il Vodafone Theatre di Milano, durante il quale 50 giovani saranno chiamati a sintetizzare dieci domande che saranno poi ufficialmente consegnate alla delegazione italiana che parteciperà alla conferenza di Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 sotto la presidenza del Regno Unito, in collaborazione con l'Italia.



L'obiettivo di Italy Goes Green è coinvolgere tutti nella lotta al cambiamento climatico, spiega una nota. Il processo interamente digitale e inclusivo permetterà di raccogliere domande afferenti a dieci diverse aree tematiche strategiche: utilizzo del suolo e agricoltura, smart cities e vita nelle aree urbane, mobilità e infrastrutture, manifattura e industria 4.0, biodiversità terrestre e oceani, energia, gestione dei rifiuti ed economia circolare, salute e benessere, educazione, finanza sostenibile e investimenti. (ANSA).