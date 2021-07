G20 Ambiente: documento, quota di fondi post-Covid al clima (2)

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Viene data un'importanza centrale a orientare gli sforzi finanziari ed economici dei paesi del G20 verso gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, tenendo conto degli sforzi per sradicare la povertà, verso una transizione giusta e inclusiva. Gli investimenti in energie rinnovabili e tecnologie a basse emissioni sono ritenuti un'opportunità per la crescita economica. I G20 si impegnano a destinare una quota ambiziosa dei fondi per i piani nazionali di ripresa e resilienza post-Covid a favore di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.



Gli investimenti in ricerca e sviluppo devono essere orientati a un mix energetico più sostenibile, efficienza energetica, modelli di produzione e consumo sostenibili. Si favorisce una collaborazione attiva e continua con le città e le aree metropolitane. Si ribadisce l'urgente necessità di promuovere una mobilità sostenibile e conveniente, comprese tutte le relative infrastrutture. Si incoraggia il progresso continuo nell'uso estensivo e negli investimenti delle tecnologie digitali nei conglomerati urbani. Vengono sostenute la generazione distribuita sostenibile locale e le comunità energetiche. (ANSA).