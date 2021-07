G20 Ambiente: oggi i temi più difficili, clima ed energia

E' cominciata stamani a Napoli la seconda e ultima giornata del G20 dei ministri dell'Ambiente.



Dopo la giornata di ieri dedicata alla tutela di ecosistemi e biodiversità, oggi vengono affrontati gli argomenti più complessi e divisivi: il clima e l'energia.



Su questi temi, il vertice registra una profonda divisione fra Usa ed Europa da una parte, Cina, Russia, economie emergenti e paesi petroliferi dall'altra. Stati Uniti, Unione europea e Gran Bretagna, ricchi di capitali e di tecnologie, vorrebbero accelerare sulla decarbonizzazione e sul passaggio alle fonti rinnovabili, per mantenere il riscaldamento globale al 2030 entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali. Gli altri paesi del G20 frenano su questo processo: Cina e India non possono rinunciare alle fonti fossili per alimentare la loro forte crescita, Russia ed Arabia Saudita basano le loro economie sugli idrocarburi.



Anche per i paesi più ricchi uscire dalle fonti fossili non è un processo semplice: servono tempo e capitali per costruire centrali eoliche e solari, e una rapida decarbonizzazione rischia di danneggiare industrie nazionali come l'automotive o le acciaierie.



La vicenda dei gilet gialli in Francia è stata citata ieri dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani come un esempio dei possibili "danni collaterali" della decarbonizzazione: una tassa sui carburanti imposta per spigere la gente ad andare meno in auto, è stata vista come un ulteriore balzello da chi (come gli agricoltori francesi) era costretto ad usare il mezzo privato e non poteva permettersi un'auto elettrica.



Poi c'è il problema del dumping ecologico, più volte citato dal ministro Cingolani: i paesi più ricchi possono impegnarsi a produrre acciaio con tecnologie pulite, ma poi rischiano di subire la concorrenza dell'acciaio più a buon mercato prodotto da paesi che non rispettano standard di sostenibilità.

Cingolani, G20 Ambiente riconosce visione Italia

di Stefano Secondino

La prima giornata del G20 dei ministri dell'Ambiente a Napoli si conclude con un successo per la presidenza italiana. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, dopo mesi di negoziati, e una notte e un giorno di frenetiche limature, riesce a far firmare ai Venti Grandi un documento sulla tutela della natura che riprende la visione del Pnrr italiano: tutela degli ecosistemi e della bidoversità, economia circolare, finanza green. Non era un risultato scontato, date le profonde differenze fra i paesi. Ma la partita vera, all'ex Palazzo Reale dei Borbone, comincia domani. Se sulla difesa della natura un accordo alla fine si può trovare, su clima ed energia (l'argomento della seconda e ultima giornata del vertice) la strada è tutta in salita. Da una parte ci sono Usa ed Europa, paesi ricchi ed avanzati teclogicamente, che vogliono accelerare sulle rinnovabili, e soprattutto sui disincentivi alle fonti fossili. Dall'altra ci sono i paesi emergenti come Cina e India, o quelli che si basano sugli idrocarburi come Russia e Arabia Saudita, che non vogliono o non possono rinunciare a gas e petrolio. Come commenta il ministro Cingolani a fine giornata, "tutti sono d'accordo sui target di decarbonizzazione, non tutti sono d'accordo sui tempi e i modi per arrivarci". Oggi però il ministro si gode il successo del suo lavoro di mediazione. Il comunicato finale della prima giornata del G20 Ambiente, spiega, "è particolarmente ambizioso e individua 10 linee di intervento che riflettono la visione del Pnrr italiano: soluzioni naturali per il clima, lotta al degrado del suolo, sicurezza alimentare, uso sostenibile dell'acqua, tutela degli oceani, lotta alla plastica in mare, uso sostenibile e circolare delle risorse, città sostenibili, educazione, finanza verde. E' la prima volta che queste categorie vengono riconosciute dal G20 e diventano vincolanti". Per Cingolani, i fondi per il dopo-pandemia rappresentano un'ottima opportunità per "immaginare nuovi e migliori modi di organizzare le nostre società". Poi il ministro ribadisce alcuni punti a lui cari: "Dobbiamo aumentare i contributi per la decarbonizzazione ai paesi in via di sviluppo. L'Accordo di Parigi prevede un fondo da 100 milioni di dollari, ma siamo arrivati solo a 60". Secondo il ministro "la finanza verde deve muoversi in questo senso. Non è solo una questione di soldi, ma anche di cessione di tecnologie. Alcuni player potrebbero far utilizzare certe tecnologie gratuitamente per un certo tempo". E poi c'è la questione del dumping ecologico: l'Europa può investire tanto per produrre in modo sostenibile, ma poi rischia di patire la concorrenza di prodotti a basso costo di paesi che non rispettano gli standard ambientali. "L'Europa fa investimenti ingenti per decarbonizzare - spiega -, ma produce solo il 9% della Co2. Ha un'ottima leadership nello sforzo, ma non basta. Se altri paesi non aderiscono, le loro emissioni compensano i nostri tagli, il sistema salta, e noi intanto ci siamo svenati". Ma non solo: "Penso che si debbano compensare sulle bollette gli aumenti dovuti alla transizione ecologica, perché la gente non se la prenda con la transizione. Avete visto quello che è successo in Francia con i gilet gialli. In Italia vorremmo avere una soluzione più sostenibile". Stamani il ministro italiano ha incontrato l'inviato per il clima del presidente Usa, John Kerry. Questo ha spiegato che, secondo le proiezioni americane, se si riducono gradualmente le emissioni, non si riescono a raggiungere i target dell'Accordo di Parigi al 2050. "Ma se diamo una forte accelerazione in questa prima decade, fino al 2030 - spiega Cingolani -, allora riusciamo a rimanere sotto 1,5 gradi". Stati Uniti e Italia sono d'accordo sulla necessità di dare questa accelerata. Ma altri grandi paesi, probabilmente no. "Dire che tutto va giocato in questa decade, e che dobbiamo restare tutti uniti, è un bel problema da negoziare al G20", conclude il ministro. Domani vedremo come andrà a finire.