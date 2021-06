Settimana di piogge, possibili anche temporali e grandinate

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Piogge, temporali e grandinate: nei prossimi sette giorni un vortice ciclonico alimentato da aria fresca in quota attraverserà l'Italia da Nord a Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che da oggi l'instabilità atmosferica non accennerà a diminuire per il transito di quest'area di bassa pressione. Rovesci e temporali interesseranno dapprima gran parte del Nord e la dorsale appenninica, soprattutto centrale, poi risulteranno più attivi e frequenti al Centrosud e sull'arco alpino. Le precipitazioni sospinte da venti settentrionali saranno accompagnate anche da grandinate e locali nubifragi. Il sole avrà maggior probabilità di splendere nelle ore del mattino e del primissimo pomeriggio.



Come spesso accade, le temperature diurne subiranno anche importanti diminuzioni in presenza di maltempo a fronte di sensibili aumenti con un maggior soleggiamento. (ANSA).