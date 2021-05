"Tenere vivo l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, vuol dire che ogni paese deve ridurre le emissioni in questo decennio. Non e' abbastanza dire 'emissioni zero nel 2050'. Noi dobbiamo fare ora le cose che renderanno possibile arrivare a quello di cui abbiamo bisogno nel 2050". Lo ha detto stamani a Roma l'inviato speciale per il clima del presidente degli Stati Uniti, John Kerry, dopo un incontro con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.