Da domani raffica piogge e temporali per tutta la settimana

In arrivo da domani, e per tutta la settimana, una fase di tempo fortemente instabile per l'arrivo di una serie di perturbazioni che colpiranno a più riprese molte regioni, in special modo il Nord Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che una prima perturbazione comincerà a interessare il Nordovest già da oggi con precipitazioni via via più diffuse e forti su Val d'Aosta, Piemonte, in serata Liguria e Lombardia. Domani il fronte perturbato impatterà al Nord e in Toscana colpendo pure l'Umbria e parte del Lazio. Sono attese precipitazioni abbondanti, temporali e possibili nubifragi su Liguria, Lombardia e settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli, ma anche sul Trentino Alto Adige. Ma non è finita qui.



Nei giorni successivi il tempo continuerà a rimanere instabile soprattutto al Nord e in Toscana, in attesa di una nuova e intensa perturbazione che dovrebbe minacciare il tempo nel prossimo weekend. Le temperature subiranno un crollo di quasi 10 gradi in presenza di maltempo, rimarranno piuttosto calde e di stampo estivo almeno fino a domani invece al Sud. (ANSA).