Clima: prezzo record CO2 in Ue, supera 50 euro la tonnellata

Il prezzo di riferimento dei permessi per il carbonio dell'Unione europea ha superato i 50 euro la tonnellata per la prima volta da quando il mercato Ets è stato creato, nel 2005. Il picco è stato raggiunto prima dell'alba poi il prezzo è sceso, ma resta comunque superiore al livello record di 49 euro la tonnellata. La quotazione della CO2 nel sistema Ets è più che raddoppiata da novembre (24,9 la tonnellata), con le decisioni dell'Ue sui nuovi target al 2030 a rafforzare la domanda da parte degli investitori. Emettere gas serra in Europa non è mai costato così tanto alle imprese, che così sono incentivate a ridurre le emissioni.