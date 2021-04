Recovery: Fridays for future,oggi in piazza a Roma e Bologna

(ANSA) - ROMA, 30 APR - I giovani ambientalisti di Fridays for future intervengono sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e si chiedono "quando passiamo dalle parole ai fatti" rilevando che "stiamo ancora andando nella direzione sbagliata" e che "c'è un abisso tra quello che le persone in carica dicono di stare facendo e le azioni che realmente attuano". Questo, aggiungono, "non è un gioco: questi soldi sono della NextGeneration e vanno usati per la NextGeneration". Al momento, osservano, "li state usando per svendere il nostro futuro. Non resteremo a guardare". Per questo annunciano per oggi pomeriggio due manifestazioni generali: a Roma alle 16.30 a piazza dell'Esquilino e a Bologna in Piazza Maggiore alle 16. (ANSA).