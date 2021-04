Clima: Modi, entro il 2030 450 Gw di energie pulite

(ANSA) - WASHINGTON, APR 22 - Nell'ambito dei "Paesi in via di sviluppo" l'India ha intrapreso "azioni per lo sviluppo sostenibile, investimenti per potenziare l'efficienza energetica e l'uso delle rinnovabili", la cui produzione entro il 2030 dovrebbe raggiungere "i 450 GigaWatt": lo ha detto il premier indiano Narendra Modi intervenendo al summit sul clima promosso da Joe Biden.



A questo si aggiungono, secondo Modi, politiche per facilitare "l'accesso a tecnologie e finanziamenti green". "I cambiamenti climatici sono una realtà per milioni di persone ogni giorno nel mondo, e minacciano la loro vita e le loro risorse", ha ammonito il leader indiano. (ANSA).