Nova Aeg, forniture di gas naturale diventano carbon neutral

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Nova Aeg, la società controllata da Nova Coop che offre servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale, farà diventare carbon neutral tutte le forniture di gas naturale dei propri clienti domestici attivate con i marchi EnerCasa Coop ed EnerWeb Coop. Lo ha annunciato l'azienda in occasione dell'Earth Day -Giornata Mondiale della Terra.



Nova Aeg permetterà di ridurre le emissioni in atmosfera nel 2021 di 20 mila tonnellate di CO2. La neutralità delle emissioni di anidride carbonica verrà raggiunta mediante un progetto etico di compensazione della CO2, sviluppato in collaborazione con la società di consulenza specializzata Carbonsink, per contribuire alla realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente a Kuppa, nello stato del Himachal Pradesh in India.



"La scelta di Nova Aeg di compensare le emissioni di anidride carbonica generate dall'utilizzo di gas naturale completa un percorso che ci porta ad offrire ai nostri clienti domestici esclusivamente energia prodotta in modo sostenibile e ad impatto zero per l'ambiente. Si tratta di una scelta che riscontra la crescente sensibilità dei soci Coop sui temi della sostenibilità ambientale e coerente con la volontà di contribuire fattivamente al processo di transizione ecologica verso modelli pienamente sostenibili", sottolinea Patrizio Dettoni, presidente di Nova Aeg. (ANSA).