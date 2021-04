Onu: cambiamenti climatici implacabili, 'doppio colpo' con il Covid

I cambiamenti climatici continuano in modo "implacabile" e i suoi impatti sono peggiorati nel 2020, cosa che avverrà anche per i prossimi decenni. A dirlo il nuovo rapporto Onu sullo stato globale del clima messo a punto dall'Organizzazione mondiale della meteorologia, lanciato in vista del summit Usa del 22 e 23 aprile. Il rapporto spiega che gli impatti continueranno nei prossimi decenni; e mette in evidenza come condizioni meteo estreme (con un aumento di perdite e danni per economia e società) e Covid-19 si siano combinati in quello che viene definito un 'doppio colpo'. E raccomanda di investire da subito nell'adattamento.