Clima: Yellen crea nuovo ufficio per finanza e fisco 'verdi'

(ANSA) - WASHINGTON, APR 19 - La segretaria al tesoro Usa Janet Yellen ha annunciato la creazione di un nuovo ufficio sul clima per sovrintendere alle politiche fiscali ed economiche per sostenere gli sforzi dell'amministrazione Biden nella lotta al climate change.



L'annuncio arriva pochi giorni prima del summit virtuale sul clima al quale il presidente americano ha invitato 40 leader mondiali.



A guidare il nuovo 'Climate hub' sara' John Morton, consigliere finanziario sul cambiamento climatico che ha lavorato nell'amministrazione Obama come direttore per energia e climate change nel consiglio di sicurezza nazionale. (ANSA).