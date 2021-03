Tecnologie cattura CO2, spinta Onu su obiettivi clima

Per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica è necessaria la massima "rapidità" nell'impiego della tecnologia per la cattura e lo stoccaggio della CO2. E' questo il cuore del messaggio con cui, per la prima volta, scendono in campo le Nazioni Unite, rinnovando l'allarme sulle ferite dei cambiamenti climatici che piagano il Pianeta: il tempo è ormai scaduto, ed è improrogabile portare a termine gli impegni dell'accordo di Parigi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.



Con un nuovo rapporto dell'Unece - la commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che ha il compito di facilitare l'integrazione e la cooperazione tra i Paesi membri e promuove lo sviluppo sostenibile e la prosperità economica - le Nazioni Unite si impegnano sull'uso di tecnologie e non soltanto di sistemi naturali di assorbimento, come per esempio foreste e mare. Il processo consiste nella cattura del carbonio derivante dalle emissioni in atmosfera prodotte dalle energie fossili e dalle filiere industriali, stoccandolo poi nel sottosuolo o riutilizzandolo.



A fare da apripista in questo settore - viene spiegato - sono la Scandinavia, gli Stati Uniti e il Regno Unito; anche grazie a progetti pilota e all'adozione dei necessari quadri normativi di riferimento. Secondo il rapporto sarà necessaria "una vasta capacità di stoccaggio geologico. Attualmente siti idonei sono stati identificati nel Nord America e nell'Europa occidentale, in particolare nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Norvegia".



Il nodo dei costi viene affrontato anche in termini di velocità; nel senso che per gli esperti soltanto in Europa la distribuzione della cattura, stoccaggio e riuso della CO2 di qui al 2050 potrebbe ammontare a 320 miliardi di euro, e per le infrastrutture di trasporto potrebbero essere necessari altri 50 miliardi. E' per questo che la velocità con cui sarà possibile ridurre i costi favorirà l'implementazione su larga scala. Ed è per questo che sarà necessaria - viene spiegato - la condivisione delle migliori pratiche sia per l'implementazione della tecnologia che per l'impalcatura normativa e politica.



In particolare si fa riferimento alla cattura alla fonte delle emissioni, soprattutto da industrie, come quelle dell'acciaio, quelle per la produzione di idrogeno da combustibili fossili, e quelle degli impianti per l'incenerimento di rifiuti o e la termovalorizzazione; con la possibilità di immagazzinare e poi utilizzare, in processi chimici o biologici, la CO2. L'implementazione su larga scala di questa tecnologia consentirebbe di portare avanti la decarbonizzazione del settore energetico, e alle industrie di abbattere le emissioni nel medio periodo. Ma - viene fatto presente nel rapporto - la quantità di CO2 da rimuovere per raggiungere la neutralità climatica è molto più ampia di quanto le attuali tecnologie possono contribuire a fare. E' per questo che diventa necessario investire, oltre naturalmente a potenziare, tutelandola, la capacità dei cosiddetti serbatoi naturali di carbonio. "È necessaria una forte volontà politica per rendere l'energia accessibile, pulita, affidabile, sostenibile e moderna per tutti entro il 2030 - afferma la Segretaria esecutiva dell'Unece, Olga Algayerova - mentre ci prepariamo per il dialogo di alto livello sull'energia convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre, per fare del 2021 l'anno della vera azione sull'energia". (ANSA).