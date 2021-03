La Russia lancia il primo satellite per sorvegliare l'Artico

Un razzo vettore Soyuz ha lanciato in orbita il primo satellite russo dedicato alla sorveglianza climatica dell'Artico. Lo annuncia l'agenzia spaziale russa Roscosmos. Il lancio di Arktika-M. è avvenuto dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan alle 7.55 ora italiana.



Il sistema 'Arktika', fa sapere l'agenzia, "è concepito per sorvegliare dallo spazio il clima e l'ambiente nella regione artica e avrà bisogno di almeno due satelliti per funzionare appieno". Essi "forniranno una sorveglianza permanente, con ogni tempo, della superficie terrestre e dei mari dell'Oceano artico", fa sapere Roscosmos.



Il presidente dell'agenzia spaziale, Dmitri Rogozin, ha detto che il lancio è stato di routine e il collegamento con il satellite è stato regolarmente stabilito.



Lo sfruttamento economico dell'Artico, in gran parte ancora ricoperto di ghiaccio malgrado il riscaldamento globale, è uno dei propositi strategici della Russia di Vladimir Putin.



L'Oceano artico nasconde risorse enormi, soprattutto di gas e petrolio, che la Russia già si contende con gli Stati Uniti, il Canada, la Danimarca (tramite la Groenlandia) e la Norvegia.



(ANSA-AFP).