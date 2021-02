Clima:#2021Ultimachiamata, Oxfam con 10mila giovani

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Insieme a molte organizzazioni della società civile, Oxfam lancia la Campagna #2021Ultimachiamata, con le proposte elaborate da oltre 10 mila giovani. "Si chiede al nuovo Governo e alle istituzioni locali d'impegnarsi, finalmente e seriamente, nella costruzione di una transizione ecologica ormai indifferibile per il nostro Paese". L'Italia, infatti, afferma Oxfam, è indietro nonostante siano in arrivo 100 miliardi di euro dall'Europa con il Next Generation Eu.



La campagna prevede un percorso di confronto con le istituzioni locali sui territori e culminerà il prossimo 12 marzo con la Marcia con il Clima, un evento di mobilitazione digitale che coinvolgerà tutti i ragazzi impegnati e i sottoscrittori del Manifesto. "Per centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2 e cambiare clima, è necessario triplicare i nostri sforzi", dice Oxfam appellandosi ai cittadini per la sottoscrizione delle proposte della campagna a Governo e istituzioni locali su 2021ultimachiamata.it. "Mai come prima d'ora - dice la responsabile campagne di Oxfam Italia, Elisa Bacciotti - l'Italia ha opportunità e risorse per agire con convinzione e coerenza. Farlo significa anche partire dalle speranze e dalle proposte di coloro che hanno più da guadagnare da un'inversione di rotta: i giovani del nostro Paese".



E grande opportunità di utilizzare le risorse, sottolinea Oxfam, arriva per l'Italia con l'istituzione di un Ministero dedicato nel neonato Governo Draghi. Nel 2021 dovrà essere anche adottata una rinnovata strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, con piani locali "coerenti e monitorati".



Molte delle proposte confluite nel Manifesto della campagna sono state sviluppate in un anno di incontri educativi, formazioni, laboratori, incontri online che hanno coinvolto circa 10.000 giovani dagli 11 ai 25 anni, provenienti da Toscana, Marche, Lazio, Provincia di Trento, Milano, Bologna, Napoli, Cagliari e Catania, grazie al sostegno di AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Oltre a Aics, il progetto #2021Ultimachiamata è coordinato da Oxfam Italia con Fondazione Acra, Centro Cooperazione Internazionale, Cisp, Cope, Marche Solidali, We World, e sostenuto dai Comuni di Milano, Cagliari, Bologna, dalla Regione Marche, dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana. (ANSA).