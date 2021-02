Clima: esperto, i gesti del singolo possono invertire trend

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - «Se non accadrà nulla, tra dieci anni gli effetti climatici saranno devastanti, e il Pianeta terra vivrà pesanti sconvolgimenti: ecco perché dobbiamo fare attenzione ai nostri singoli gesti quotidiani che hanno il potere di invertire la rotta del disastro ambientale in atto».



Lo spiega in una lunga intervista a Famiglia cristiana in edicola questa settimana il climatologo Grammenos Mastrojeni.



Lo studioso è autore del libro "Effetti farfalla" (Chiare lettere) nel quale dimostra come ogni nostra piccola azione individuale è responsabile dell'equilibro globale dell'ambiente, secondo quel modello della teoria del caos denominato "effetto farfalla". Partendo da questo principio, lo studioso individua cinque aree di intervento per ogni singolo individuo: "Noi possiamo agire su quello che mangiamo, su come ci vestiamo, su come ci muoviamo, su cosa buttiamo, su come spendiamo i nostri soldi».



Secondo Mastrojeni, di professione diplomatico, che da venti anni svolge attività di ricerca e docenza universitaria su tematiche ambientali e sviluppo sostenibile, «occorre smitizzare due dei principali freni all'impegno individuale: l'idea che siamo solo gocce nell'oceano e l'impressione che comportamenti responsabili siano soprattutto un sacrifico, una rinuncia.



Qualsiasi comportamento armonico con la biosfera genera benessere e ci lascia con più soldi in tasca".



"Se ne è accorta anche la finanza -, conclude Mastrojeni -, e infatti si assiste al mutamento del portafoglio dei grandi investitori più marcato della storia: si parla di un 60% di investimenti sostenibili, perché si sono rivelati più competitivi e durevoli nel tempo". (ANSA).