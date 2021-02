Clima: Italia, 2021 anno cruciale per il futuro del pianeta

(ANSA) - NEW YORK, 08 FEB - "Il 2021 è un anno cruciale per il futuro del pianeta. Le azioni che gli stati intraprenderanno collettivamente nei prossimi mesi incideranno fortemente sulla risposta globale al cambiamento climatico, alla crisi di biodiversità e sul ritmo della transizione verde. L'Italia è pienamente impegnata su questo fronte come presidente del G20 e nel quadro della partnership con il Regno Unito per la Cop26".



Lo ha detto l'ambasciatrice Mariangela Zappia, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro, in occasione del briefing del segretario generale Antonio Guterres sui preparativi del vertice di Glasgow.



"Stiamo portando avanti serrate consultazioni con tutti i partner internazionali per far sì che la pre-Cop26 di Milano prepari il terreno per un cambio di passo a Glasgow - ha aggiunto - L'approccio italiano mira a coinvolgere in maniera attiva tutti gli attori, a partire dai giovani. Con l'inviata Onu per la Gioventù abbiamo appena lanciato il bando per selezionare i ragazzi che parteciperanno all'evento 'Youth for Climate: Driving ambition', dal 28 al 30 settembre a Milano".



"L'azione climatica - ha proseguito Zappia - è anche una priorità centrale della Presidenza italiana del G20. Il nostro obiettivo è catalizzare sinergie tra G20 e processo Cop, collegando i piani di ripresa dalla crisi pandemica con le strategie nazionali per la riduzione delle emissioni e incoraggiando la messa in opera di un sistema energetico decarbonizzato, che sia in grado di sostenere un'economia verde, sostenibile e inclusiva". (ANSA).