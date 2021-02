Clima:parte sfida per taglio 200.000 kg Co2 e piantare bambù

Al via una sfida collettiva per abbattere 200.000 kg di CO2 grazie a piccole azioni sostenibili con la promessa, una volta raggiunto l'obiettivo, di piantumare 50 piante di bambù in grado di catturare 200 tonnellate di CO2 in 20 anni. A lanciarla è Forever Bambù, leader europeo nella coltivazione del bambù gigante, pianta dalle importanti capacità di cattura di anidride carbonica, invitando a contrastare attivamente la crisi climatica tramite AWorld, l'App selezionata delle Nazioni Unite a supporto della campagna contro il cambiamento climatico ActNow.

La sfida si ispira alle proprietà di cattura CO2 del bambù gigante: grazie alle corrette piantumazione e gestione seguite da Forever Bambù, questa pianta è infatti in grado di assorbire 36 volte più CO2 rispetto ad una pianta tradizionale. Questo significa che, in termini di assorbimento di CO2, un ettaro di bambù gigante equivale a 36 ettari di bosco tradizionale. Le challenge di AWorld sono state studiate proprio per motivare gli utenti a migliorare il proprio stile di vita attraverso azioni concrete e questa volta raggiunti i 200.000 kg di CO2 risparmiati dagli utenti di AWorld, Forever Bambù piantumerà 50 piante di bambù nella propria foresta di oltre 140.000 metri quadrati in Piemonte. Dalle veloci capacità di duplicazione, una pianta di bambù gigante è in grado di generare in 8 anni altre 25 piante adulte, aumentando così sul medio-lungo periodo la capacità di assorbimento di CO2. Scaricando l'App e partecipando alla sfida - si ribadisce - ciascuno di noi sarà protagonista nella lotta contro il cambiamento climatico.