Cassa Depositi e Prestiti investe 70 milioni in Ego, big dei green bond

Cassa Depositi e Prestiti, nel ruolo di istituzione finanziaria italiana per la cooperazione allo Sviluppo, ha investito 70 milioni di euro in EGO (Amundi Planet-Emerging Green One), il più grande fondo al mondo dedicato all'investimento in titoli verdi (green bond), promosso da International Finance Corporation (Ifc) del Gruppo Banca Mondiale e primo nel suo genere a focalizzarsi esclusivamente su paesi in via di sviluppo e mercati emergenti, principalmente in Africa, Asia e America Latina. Lo annuncia Cdp in una nota.



Il fondo EGO ha raccolto risorse da investitori pubblici e privati per un ammontare pari a circa 1,5 miliardi di dollari ed è dedicato all'investimento in green bond emessi da istituzioni finanziarie per supportare iniziative ad elevato impatto ambientale, come progetti di efficienza energetica, sviluppo di energie rinnovabili e interventi finalizzati alla lotta ai cambiamenti climatici.



L'iniziativa è collegata ad un piano di capacity building, finanziato da alcuni paesi europei, che offre specifici moduli formativi a supporto degli emittenti, facilitando l'adozione e la diffusione di best practices internazionali. Il Fondo ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il "Real world impact initiative of the year" del Principles for Responsible Investment (PRI) in ragione degli impatti attuali e prospettici generati dalle attività di investimento.



L'iniziativa , si legge ancora nella nota, conferma l'impegno di Cdp anche in ambito internazionale nel perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, incidendo in particolare sull'obiettivo 6 dell'Agenda 2030, che mira a garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie, sull'obiettivo 7, dedicato ad assicurare l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni, sull'obiettivo 13, che mira a promuovere le azioni per combattere il cambiamento climatico e sull'obiettivo 15, volto a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. (ANSA).