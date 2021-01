Stop al freddo,tornano grandi piogge e neve solo in montagna

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Basta freddo, stanno per tornare le grandi piogge e la neve cadrà solo in montagna: cambia radicalmente lo scenario meteorologico nei prossimi giorni secondo le previsioni di Antonio Sano', fondatore de iLMeteo.it.



"Saranno i venti più miti dell'Atlantico - spiega - a condizionare il tempo sull'Italia. Una prima conseguenza sarà il cielo via via più coperto e grigio al Nord e sulle regioni tirreniche, poi tra domani e giovedì giungerà un'intensa perturbazione che riporterà tanta pioggia e la neve che tornerà a cadere copiosamente, ma solo sulle Alpi e sugli Appennini e neppure a bassa quota perché le temperature aumenteranno".



I venti umidi e più miti provenienti dall'Atlantico, secondo il meteorologo, "non solo saranno i responsabili di un graduale aumento delle temperature su tutte le regioni, ma anche dell'arrivo delle piogge. A partire da domani il cielo diverrà più coperto al Centronord con precipitazioni sparse e ancora occasionali, poi l'intensificazione dei venti meridionali causerà un ulteriore peggioramento del tempo con precipitazioni via via più diffuse finché giungerà un'intensa perturbazione che provocherà rovesci e temporali non solo al Nord, ma anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Il fronte perturbato - conclude - riporterà la neve sulle Alpi ma solo sopra i 1000 metri e sugli Appennini sopra i 1400 metri circa.



(ANSA).