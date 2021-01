Clima: von der Leyen, idrogeno pulito chiave per neutralità

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, "dobbiamo investire nell'idrogeno pulito come mai prima d'ora e abbiamo bisogno di soluzioni innovative per trasformare il modo in cui produciamo, riscaldiamo e viaggiamo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando ai ceo delle aziende di energia e trasporto europee riunite dell'iniziativa Hydrogen Council.



"Ci sono quattro miliardi di tonnellate di CO2 che ancora ci separano dal nostro obiettivo e che produciamo ogni anno in Ue", ha sottolineato von der Leyen, appellandosi allo "spirito di imprenditorialità" dei ceo e alla loro capacità di prendere "decisioni coraggiose".



"Posso assicurarvi che l'Europa prende sul serio l'idrogeno pulito. Fa parte del nostro futuro", ha concluso la presidente della Commissione Ue. (ANSA).